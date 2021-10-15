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Пользователи соцсетей выяснили, что ни в коем случае нельзя делать после 30 лет

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Depositphotos

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили жизнь после 30 лет и выяснили, какие вещи обязательно нужно усвоить к этому возрасту.

Пользователь catelemnis сообщил, что после 30 лет ни в коем случае нельзя рассчитывать, что новые дружеские связи смогут образовываться просто так. Если более молодые люди встречаются регулярно и дружба заводится автоматически, то в более солидном возрасте для того, чтобы сформировать прочную связь требуется много усилий и времени.

«И если вам плохо из-за того, что кто-то не общается с вами какое-то время, тогда иногда вам нужно успокоиться и написать первым, иначе вы можете просто больше никогда не списаться», — сообщил он.

Другие люди также пожаловались на то, что поддерживать дружбу после 30 лет сложно, и это зачастую требует значительно больших усилий, чем в подростковые и студенческие годы.

Еще один человек отметил, что этот возраст, как и любое другое — отличное время, чтобы перестать обращать внимание на то, что другие люди думают о том, насколько правильно вы его проживаете.

Другой юзер отметил, что ни в коем случае нельзя прекращать заниматься спортом, даже если отдых от упражнений может занимать существенно больше времени, а комментатор tootsietuesday сообщил, что после 30 нельзя забывать регулярно проверяться у врача.

Ранее сообщалось о том, какие идеи пассивного дохода пользователи Reddit считают самыми эффективными.

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