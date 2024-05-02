Воспитанник «Динамо»: всегда считал спартаковцев людьми с коронами на голове

Воспитанник столичного «Динамо» Алексей Галкин рассказал, что футболисты московского «Спартака» всегда отличались особым менталитетом, передает «Чемпионат».

«Против «Спартака» всегда были принципиальные матчи. Спартачи считали себя особой кастой. Я всегда считал красно-белых людьми с короной на голове. Потому что в «Спартаке» было блатное место», — сказал Галкин.

1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

Красно-белые, которыми сейчас руководит Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля, в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом».

Ранее тренер «Динамо» сделал признание после поражения от «Спартака».