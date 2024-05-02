Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ сбили 25 украинских беспилотников

МО: средства ПВО за сутки сбили 25 БПЛА, две бомбы Hammer и три снаряда HIMARS

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 25 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что также были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».

Днем 2 мая Telegram-канал Baza сообщал, что Вооруженные силы Украины стали чаще целиться дронами в железнодорожную инфраструктуру на территории России. Сообщается, что целью ударов в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами составила 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, направлявшиеся из Москвы в Белгородскую и Курскую области.

В этот же день министерство обороны сообщило, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами