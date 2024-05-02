ВС РФ сбили 25 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 25 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что также были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».

Днем 2 мая Telegram-канал Baza сообщал, что Вооруженные силы Украины стали чаще целиться дронами в железнодорожную инфраструктуру на территории России. Сообщается, что целью ударов в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами составила 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, направлявшиеся из Москвы в Белгородскую и Курскую области.

В этот же день министерство обороны сообщило, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.