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Российского блогера впервые оштрафовали за кражу идеи в соцсетях

Суд в России впервые наказал блогера за кражу чужого рилса в соцсети Instagram

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Shutterstock

Арбитражный суд Московской области впервые в России вынес решение о взыскании компенсации с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой рилс (видео) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую.

«Ко мне обратилась блогер-риелтор, которой подписчики сообщили информацию, что есть некий человек, который у нее скопировал рилс», — рассказала она.

Юрист уточнила, что после того, как нарушение зафиксировали протоколом осмотра, составили досудебную претензию. Однако автор на нее не ответил, тогда документы направили в судебную инстанцию.

Первоначально истец потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей. Суд признал наличие нарушения интеллектуальных прав, но снизил сумму взыскания до 300 тыс. рублей.

Лисецкая отметила, что ее клиент, блогер-риелтор, удовлетворена решением судебной инстанции, его обжаловать не намерены.

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