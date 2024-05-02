Российского блогера впервые оштрафовали за кражу идеи в соцсетях

Арбитражный суд Московской области впервые в России вынес решение о взыскании компенсации с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой рилс (видео) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую.

«Ко мне обратилась блогер-риелтор, которой подписчики сообщили информацию, что есть некий человек, который у нее скопировал рилс», — рассказала она.

Юрист уточнила, что после того, как нарушение зафиксировали протоколом осмотра, составили досудебную претензию. Однако автор на нее не ответил, тогда документы направили в судебную инстанцию.

Первоначально истец потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей. Суд признал наличие нарушения интеллектуальных прав, но снизил сумму взыскания до 300 тыс. рублей.

Лисецкая отметила, что ее клиент, блогер-риелтор, удовлетворена решением судебной инстанции, его обжаловать не намерены.

До этого психолог объяснил «Газете.Ru», почему до 14 лет стоит ограничить ребенка в смартфоне.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.