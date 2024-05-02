Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток напал на школьника с электрошокером, к делу подключился СК

СК начал проверку нападения подростка с электрошокером на первоклассника

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по опубликованной в СМИ информации о нападении подростка на семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у торгового центра «Одоевский» в Первомайском районе областного центра. По данным Telegram-канала издания kp.ru, семилетний школьник продавал с сестрой вербу, когда к ним подошла компания тинейджеров. Один из юношей достал предмет, похожий на электрошокер для отпугивания собак, и ударил им мальчика в плечо.

«Мальчик, который ударил, потом сам пришел к нам домой. Я спросила у него: «Зачем ты это сделал?». Он ответил: «Просто так захотелось». Он извинился перед сыном, предлагал денег», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

После случившегося женщина написала заявление в полицию.

Ранее подростки толпой избили краснодарца из-за замечания о езде на мопедах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами