Российский подросток напал на школьника с электрошокером, к делу подключился СК

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по опубликованной в СМИ информации о нападении подростка на семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у торгового центра «Одоевский» в Первомайском районе областного центра. По данным Telegram-канала издания kp.ru, семилетний школьник продавал с сестрой вербу, когда к ним подошла компания тинейджеров. Один из юношей достал предмет, похожий на электрошокер для отпугивания собак, и ударил им мальчика в плечо.

«Мальчик, который ударил, потом сам пришел к нам домой. Я спросила у него: «Зачем ты это сделал?». Он ответил: «Просто так захотелось». Он извинился перед сыном, предлагал денег», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

После случившегося женщина написала заявление в полицию.

Ранее подростки толпой избили краснодарца из-за замечания о езде на мопедах.