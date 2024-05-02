ЕС выделил Ливану €1 млрд до 2027 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил €1 млрд помощи Ливану до 2027 года в обмен на реформы и усилия по борьбе с миграцией. Ее слова на пресс-конференции в Ливане передает ТАСС.

«Чтобы подчеркнуть нашу поддержку, я объявляю о выделении помощи 1 млрд евро Ливану, которая будет переводиться с этого года и до 2027 года», — сказала она.

Фон дер Ляйен пояснила, что эта программа предоставляется под проведение реформ в сфере образования, банковского сектора, вооруженных сил и сил безопасности, а главное — для борьбы с миграцией.

Глава ЕК также приветствовала роль Ливана в приеме сирийских беженцев и выступила в поддержку программ по их возвращению домой.

В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил французского президента Эммануэля Макрона ​​оказать давление на Ливан с целью добиться прекращения огня на северном фронте.

2 мая исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан заявил, что использование запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов Израилем в ходе нападений на Ливан принесло значительный ущерб аграрному и животноводческому сектору — теперь ближневосточная страна надеется на помощь от России для восстановления экономики.

Ранее в ЕС назвали ситуацию на Ближнем Востоке критической.