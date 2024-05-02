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Российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР и нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона». Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона», а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка ДНР», — говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, украинские войска потеряли танк, четыре автомобиля, а также до 270 солдат.

В ходе контрабатарейной борьбы российские военные поразили 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов, добавили в министерстве.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по складу ВСУ в Одессе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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