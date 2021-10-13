Москвичи смогут поучаствовать в переписи дистанционно

Московская мэрия предоставила жителям столицы возможность принять участие во Всероссийской переписи населения дистанционно — на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщается на сайте московского правительства.

«В этом году принять участие во Всероссийской переписи населения москвичи могут в центрах госуслуг «Мои документы» двумя способами: на стационарном участке с помощью специалиста офиса или в зоне электронных услуг через единый портал gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

Мэрия подчеркивает, что в анкете нужно будет указать пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус, персональные данные, такие как номер паспорта или имя, сообщать не придется.

Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября.

Ранее полиция предупредила о мошенниках, выдающих себя за переписчиков населения.