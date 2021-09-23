Вирусолог Кунин оценил шансы появления «суперштамма» COVID-19

Суперштамм коронавируса, подобный «дельте», может возникнуть где угодно. Об этом «Известиям» рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

Он отметил, что «дельта»-вариант явно превалирует повсеместно во всем мире, он сильно потеснил все остальные штаммы, но не вытеснил их полностью.

«Если бы этот штамм полностью — от слова «целиком» — вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать (присутствовать в организме человека — Прим.ред). Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой «дельты», — рассказал вирусолог.

По словам Кунина, новый суперштамм может быть продолжением совершенно другой ветки генетического дерева коронавируса.

«Нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. Это непросто, так как эти участки в геноме накладываются друг на друга. Задача для вируса нетривиальная. У варианта «Дельта» эта тропинка особенно узка. Вариант «Гамма» в этом контексте «сделан» более удачно, поэтому на него нужно обращать внимание», — подчеркнул эксперт, описывая путь появления супер-штамма.

Географически новый суперштамм может появиться где угодно, но с большей вероятностью в тех странах, где «много людей», резюмировал Кунин.

Нидерландские ученые, как сообщалось ранее, обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе мутации ранее обнаруженных штаммов «бета» и «дельта» — страной происхождения ученые назвали Россию.