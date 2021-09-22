В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на образовательные учреждения

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предполагающий ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете нападений школьников на учебные заведения. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты.

За организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия путем распространения деструктивной информации в сети предлагается установить штраф от 300 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от года до 18 месяцев. В качестве альтернативных видов наказания предложены обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы сроком до трех лет.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов в Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек.

В среду, 22 сентября, председатель Следственного комитета России Бастрыкин посетил Пермскую краевую клиническую больницу, где в настоящее время пострадавшие проходят лечение.