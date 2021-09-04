Россия прорабатывает программу приема студентов из Афганистана на обучение. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА «Новости».

По его словам, с каждым из студентов правоохранительные органы и спецслужбы проводят определенную работу в целях обеспечения безопасности, чтобы быть уверенными, что территорию РФ не пересекает радикал.

«Нам здесь нужны люди, которые на самом деле учиться едут, а не заниматься какой-то другой деятельностью», — подчеркнул Примаков.

Он также добавил, что вопрос о предоставлении российского гражданства может быть проработан правоохранительными органами. Согласно международному праву афганцы могут запрашивать убежище – они должны доказать, что их преследовали в Афганистане и они не могут туда вернуться из-за угрозы своей жизни.

Накануне сообщалось, что более 300 афганцев с паспортами Российской Федерации и стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) , а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию.