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Жители западного побережья США могут столкнуться с нехваткой воды

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Андрей Архипов/РИА «Новости»

Американские власти заявили, что в реке Колорадо может не хватить воды для обеспечения потребностей десятков миллионов жителей на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление мелиорации при министерстве внутренних дел США.

«В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен <...> В нижнем течении реки на фоне сокращения [сброса] впервые объявляется нехватка воды, что говорит об опасности засухи и ухудшении состоянии водохранилищ», — рассказали в управлении.

По официальным данным, сток воды в расположенное в верховье Колорадо водохранилище Пауэлл с апреля по июль 2021 года составил только 26% от нормы. А крупнейшее в Соединенных Штатах водохранилище Мид, которое находится ниже по течению реки, в 2021 году пополнится лишь на треть.

Как пишет Associated press, уменьшение объема воды в водохранилищах бассейна Колорадо происходит быстрее, чем прогнозировали эксперты. Они отмечают, что река обмельчала из-за глобального потепления, которое привело к уменьшению снежного покрова в Скалистых горах, где находится исток Колорадо.

Ранее ООН заявило, что засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние 50 лет.

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