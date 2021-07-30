В США спустя полвека подтвердили еще одну жертву известного серийного убийцы

Новые заявления по делу американского серийного убийцы Родни Алькала могут показать, что действия маньяка начались не в 1968, как считает следствие, а раньше. Об этом сообщает Washington Examiner.

Три судебных процесса над смертной казнью определили, что череда насильственных преступлений началась в 1968 году, когда он чуть не убил 8-летнюю Тали Шапиро. Но ранее неизвестная жертва Морган Роуз выступила с историей об изнасиловании и пытках от рук Алькала.

Она рассказала, что вмести с друзьями встретила серийного убийцу в Лос-Анджелесе. Он привез их к себе домой, где якобы устраивал вечеринку. Когда друзья Роуз отвлеклись, Алькала затащил ее в свою спальню, запер дверь, избил и изнасиловал девушку.

Роуз утверждает, то была при смерти, когда ее друзья забрались в комнату через окно. Алькала при этом сбежал.

Девушка добавила, что вызвала полицию, но офицер осудил девушку за внешний вид и даже не спросил имя нападавшего.

«Нет никаких сомнений в том, что она говорит правду, она точно описала вещи с того времени, о которых мог знать только тот, кто там был», — сообщил детектив полиции Лос-Анджелеса в отставке Стив Ходел.

Роберт Алькала умер 24 июля 2021 года в ожидании смертной казни.