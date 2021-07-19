Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в ходе брифинга по итогам совета министров заявил, что Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное издание Francetvinfo.

«Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», — сказал он.

По его словам, число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось в несколько раз за последнюю неделю и превышает 10 тыс. случаев заболеваний в день. В 80% случаев заражения речь идет о штамме «дельта», добавил Атталь.

Также представитель правительства отметил, что санитарная ситуация в южном департаменте Восточные Пиренеи продолжает ухудшаться.

С начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитывая развитие санитарной ситуации в стране, необходимо задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов.