Президента Бразилии выписали из больницы после госпитализации с болью в животе

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу, он находился в медучреждении четыре дня. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Ранее он был доставлен в клинику с болью в животе и из-за постоянной икоты.

Болсонару рассказал, что уже через 10 дней планирует съесть ребрышки барбекю.

Вначале медики рассматривали возможность операции 66-летнего президента, но не стали ее проводить. После несколько дней под наблюдением специалистов они решили, что Болсонару можно выписывать.

В социальных сетях сообщалось, что президент ходил по больнице, продолжая работать и встречаться с членами кабинета министров в режиме видеоконференции.

В 2018 году на Болсонару во время предвыборной кампании было совершено нападение. Политика ранили ножом в живот. У него было повреждение кишечника и серьезное внутреннее кровотечение.