Два авиарейса отменили из-за самолета, пропавшего под Томском

Авиакомпания «Сила», владеющая самолетом Ан-28, который пропал в Томской области, отменила два рейса, которые воздушное судно должно было выполнить 15 и 16 июля, сообщает «Интерфакс».

Двусторонний рейс Томск-Каргасок-Новый Васюган, который должен был состояться 15 июля, и рейс Томск-Барнаул-Белокуриха-Новосибирск, запланированный на 16 июля отменены, свидетельствует информационное табло аэропорта «Балашево». Пропавший рейс из Кедрово обозначен на табло как «задерживающийся».

Самолет АН-28 авиаперевозчика «Сила» предположительно потерпел крушение в Томской области 15 июля. Спустя несколько часов после пропажи воздушное судно обнаружили спасатели.

Ранее на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26.