Власти Гаити насчитали 26 человек в отряде убийц президента страны

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер заявил, что отряд наемников, убивших президента страны Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, передает Reuters.

Министр также сообщил, что выборы нового президента пройдут, как и запланировано, 26 сентября.

Ранее глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил о ликвидации четверых иностранных наемников, участвовавших в покушении на гаитянского президента Жовенеля Моиза. По его словам,еще двое нападавших были задержаны, а взятые ими ранее в заложники трое полицейских – освобождены. Предполагается, что нападение совершил отряд наемников из Колумбии и Венесуэлы, а организовали покушение гаитянские наркобароны.