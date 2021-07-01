Россияне стали на 35% чаще искать билеты в Таиланд после открытия Пхукета

Интерес к авиабилетам в Таиланд вырос на 35% после новости о том, что с 1 июля для привитых туристов открывается один из самых популярных курортов королевства остров Пхукет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«На фоне открытия Пхукета клиенты сервиса стали больше интересоваться авиабилетами в Таиланд: искать варианты перелета утром 1 июля стали на 35% активнее, чем днем ранее», — уточнили в компании.

Несмотря на то что до пандемии Таиланд был одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян, говорить о том, что страна станет пользоваться большим спросом пока рано.

«В июле здесь продолжаются дожди, высокий сезон в Таиланде начинается в ноябре и продолжается до конца февраля. Кроме того, для туристов из России на данный момент есть более бюджетное и доступное направление — Турция», — отметили в OneTwoTrip.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Таиланд начал поэтапно снимать ограничения на отдых на Пхукете и его курортах.

Сейчас туда готовы пускать привитых туристов, однако только одобренными ВОЗ вакцинами — российские в этот список пока не входят. Поэтому туристам из России по приезде придется пройти двухнедельный карантин в отеле и за свой счет сдать три ПЦР-теста – результаты первого из них придется ждать в номере гостиницы.

Кроме того, путешественники могут прилететь на остров только прямыми рейсами – российские авиакомпании о таковых еще не объявляли.