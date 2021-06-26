Около 70% американцев считают, что власти США знают про НЛО больше, чем говорят

Около 70% жителей США считают, что у правительства США больше данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), чем они представляют общественности. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, чаще всего такое мнение выражали американцы в возрасте от 18 до 34 лет (75%) и граждане в возрасте от 35 до 49 лет (64%).

Опрос проводился с 17 по 18 июня, в нем участвовали 942 человека.

Ранее сообщалось, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов в своем докладе указывает, что на данном этапе не может дать однозначных выводов и объяснений по почти всем случаям столкновений американских летчиков с неопознанными летающими объектами.

Также в этом докладе сообщается, что НЛО могут нести угрозу для национальной безопасности страны и безопасности полетов. По мнению разведки Соединенных Штатов, полеты НЛО над американской территорией несут угрозу для национальных секретов.