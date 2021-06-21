Экстремистскими в Белоруссии признаны еще два Telegram-чата — «Пинск для жизни чат» и «Пинск 97%». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Брестской области.

Отмечается, что на этих платформах выявили призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и другие радикальные посты, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам.

По данным прокуратуры, на основании белорусского закона «О противодействии экстремизму» Пинский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции вышеупоминаемых чатов экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

В настоящее время в Белоруссии экстремистскими признаны около 40 Telegram-каналов и более 30 Telegram-чатов.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии просит признать материалы новостного портала TUT.ВY экстремистскими.