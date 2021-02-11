Поспред РФ в Европе рассказал об отношении ЕС к «Спутнику V»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал как в Евросоюзе относятся к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона наблюдала с интересом за изменениями в позиции Европы по отношению к препарату.

Он добавил, что последние несколько месяцев «Спутник V» отождествлялся с «враждебностью» и «нескрываемым подозрением».

При этом постпред добавил, что эта позиция была сменена заявлениями, которые называли вакцину «крупнейшим научным достижением России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 года».

Чижов подчеркнул, чт Россия продолжает переговоры с Европейским агентством лекарственных средств по вопросу регистрации препарата в ЕС. Однако он отметил, что сроки прохождения процедуры регистрации «никто не сможет предсказать».

«Процесс, как любили говорить в нашей стране, пошел. Думаю, в том, чтобы он был доведён до конца, заинтересованы все стороны»,— заключил Чижов.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».