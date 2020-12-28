Спасенные в Баренцевом море рыбаки оказались гражданами России

Двое моряков, которых ранее спасли с затонувшего в Баренцевом море судна, по предварительным данным, являются гражданами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, были спасены матрос и штурман, они граждане России. Остальные члены экипажа также, предварительно, являются гражданами РФ», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение.

По информации агентства, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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