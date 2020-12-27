Правоохранители США обыскали дом в пригороде Нэшвилла

Полиция обыскала дом человека, предположительно связанного со взрывом в американском городе Нэшвилл. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей ФБР США, передает ТАСС.

Согласно сообщению, сотрудники федеральных ведомств и местной полиции провели обыск в одном из домов в пригороде Нэшвилла. Уточняется, что речь идет о доме человека, в информации о котором «заинтересовано следствие».

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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