В ГД предложили разрешить носить маски на митингах

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому во время режима ЧС может быть разрешено проводить собрания и митинги, но при условии использования защитных масок. Об этом в Telegram рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он уточнил, что законопроект предполагает внесение изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

На данный момент законодательством предусмотрено, что организатор публичного мероприятия может требовать от его участников затруднять установление своей личности путем маскировки, в том числе при помощи защитных масок. Иначе участник мероприятия может быть с него удален.

Нилов, которые также выступил в роли одного из авторов законопроекта, отметил, что в документе прописаны условия исключений в виде вверенных режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, что делает ношение маски обязательным.

«Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы», — добавляется в пояснительной записке к проекту.

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