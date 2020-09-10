В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования

В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным МВД, в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже дочери. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки.

Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому в Петродворцовом районе города.

Правоохранители обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Задержанным оказался 36-летний безработный местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Выяснилось, что мужчина угрожал девочке ножом на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, после чего отвел в заброшенный дом. Но благодаря появлению полицейских и собаки злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бездомный кот согрел и спас заплутавшего мальчика в Калининградской области

— Британский кот получил посмертную премию за спасение хозяйки

— В Польше собака спасла провалившегося в болото хозяина