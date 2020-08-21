В Роскачестве назвали любимые вина россиян

Жители России стали покупать сухие вина чаще сладких, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью РИА «Новости».

По словам Лоевского, доля в производстве игристых вин категории «Брют» за последние 10 лет возросла в несколько раз.

«Сладость в вине становится немодной - все больше поклонников у сухих вин», — отметил замглавы Роскачества.

Кроме того, в последнее время вырос спрос на розовые и белые вина, добавил Лоевский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РАН рассказали об особом влиянии вина на россиян

— Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне

— В России стали меньше покупать алкоголь