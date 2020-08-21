В Роскачестве назвали любимые вина россиян
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Жители России стали покупать сухие вина чаще сладких, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью РИА «Новости».
По словам Лоевского, доля в производстве игристых вин категории «Брют» за последние 10 лет возросла в несколько раз.
«Сладость в вине становится немодной - все больше поклонников у сухих вин», — отметил замглавы Роскачества.
Кроме того, в последнее время вырос спрос на розовые и белые вина, добавил Лоевский.
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