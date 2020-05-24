В воскресенье в столице ожидается до +12°C

В Москве в воскресенье, 24 мая, ожидается облачная погода, а местами возможны дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +10...12°C. Ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +3...5°C, скорость ветра усилится до 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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