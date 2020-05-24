В воскресенье в столице ожидается до +12°C
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В Москве в воскресенье, 24 мая, ожидается облачная погода, а местами возможны дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха прогреется до +10...12°C. Ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +3...5°C, скорость ветра усилится до 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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