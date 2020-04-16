В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19
В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
За сутки в городе выявлено 1370 новых случаев заболевания, что стало первым снижением этого показателя с 11 апреля.
Днем ранее в Москве было зафиксировано 1774 новых случая COVID-19.
По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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