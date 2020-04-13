ОАЭ за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
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Объединенные Арабские Эмираты за сутки выявили рекордные 398 заражений коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 4521, пишет минздрав страны в Twitter.
Также сообщается о 25 погибших и 852 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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