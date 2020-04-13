В ЮАР число заражений коронавирусом увеличилось до 2272
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В ЮАР за сутки число заражений увеличилось на 99, достигнув 2272, пишет счетчик Worldometers.
Также сообщается о 27 погибших и 410 выздоровевших пациентах.
В ЮАР с 26 марта действует карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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