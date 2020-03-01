Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 23.12 мск, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен.

В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов и отменено — 11.

В Шереметьево задержано пять рейсов.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики сообщили, что москвичей ждет «нормально аномальная» погода

— МЧС предупредило москвичей о сильном ветре