Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
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В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 23.12 мск, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен.
В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов и отменено — 11.
В Шереметьево задержано пять рейсов.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
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