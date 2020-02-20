Иркутскую школу временно закрыли из-за радиоактивного газа

В школе села Столбово Иркутской области была выявлена большая концентрация в воздухе радиоактивного газа — радона. В связи с этим школу временно закрыли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управления Федеральной службы судебных приставов региона.

Отмечается, что повышенное содержание радона было найдено в здании школы во время плановой проверки Роспотребнадзора. После этого суд решил временно приостановить работу образовательного учреждения, а также признать заведение виновным в совершении административного правонарушения.

«Наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток», — добавили в службе.

Известно, что всех учащихся распределили по другим образовательным учреждениям на время приостановки работы школы.

Агентство отмечает, что радон является второй по значимости причиной развития рака легких после курения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

— В детском лагере под Петербургом произошла вспышка кишечной инфекции