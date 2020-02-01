СК проверит угрозы оставившего детей в Шереметьево отца в адрес бабушки

Следственный комитет (СК) России проведет проверку по факту угроз отца, оставившего сыновей в московском аэропорту Шереметьево, в адрес бабушки детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям мужчины, отметила Марковская. Она подчеркнула, что при наличии достаточных оснований будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бабушка оставленных в Шереметьево детей обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны отца мальчиков.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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