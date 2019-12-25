Психиатр посоветовал россиянам соблюдать режим сна и отдыхать перед Новым годом

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич посоветовал россиянам перед Новым годом соблюдать режим сна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, декабрь – один из самых энергозатратных месяцев с точки зрения эмоциональных ресурсов. Это связано с закрытием рабочих сделок договоров, а также с достижением поставленных целей и личностными изменениями.

«В этот момент важно, чтобы физиологически и психически организм был готов к такой нагрузке. …Одним из обязательных условий является время на отдых и сон», — сказал Менделевич.

Он добавил, что нужно четко расставлять приоритеты между личным и рабочим.

Психиатр пояснил, что организму нужно время, чтобы восстановиться, иначе есть вероятность того, что можно заболеть к Новому году.

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