Госдума поднимет в ПАСЕ вопрос о защите прав нацменьшинств на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский парламент совместно с дептутатами других стран, в том числе Венгрии, Польши и Румынии, намерены поднять в ПАСЕ вопрос о защите нацменьшинств на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, вопрос о необходимости обеспечить право национальных меньшинств на изучение родного языка на Украине тревожит как Россию, так и ряд европейских стран.

Володин отметил, что обсудил данный вопрос с председателем парламента Венгрии.

«Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, малых народов, проживающих на территории Украины», — сказал председатель Госдумы.

По его словам, парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой о совместной борьбе за права нацменьшинств. Он также добавил, что эта тема обсуждается также в Польше и Румынии.

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