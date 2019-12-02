Суд признал законными действия следователя по «делу Голунова»

Басманный суд Москвы 2 декабря признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, судья согласился со следователем и прокурором, которые утверждают, что расследование идет своим чередом, и в отношении полицейских, предположительно, подбросивших наркотики, ведется проверка, однако знакомить Голунова с материалами этой проверки пока «нецелесообразно».

Отмечается, что адвокат журналиста Сергей Бадамшин выразил недовольство из-за волокиты, так как, по его словам, следователь не торопится расследовать данный случай, до сих пор не возбудил уголовное дело по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил журналиста с уже имеющимися материалами.

Также подчеркивается, что на прошлых заседаниях суда выяснилось, что все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов сразу заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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