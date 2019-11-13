Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока — «кота-наркокурьера», который до этого сбегал от следствия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следователей, заключенный ИК-6 Эдуард Долгинцев решил наладить поставки наркотиков с воли с помощью кота. Мужчина повесил на животное ошейник с тайным карманом и планировал проносить в колонию запрещенные вещества.

Как утверждает защита, в суд на рассмотрение дела о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 в Тульской области принесли другого кота. Причиной подозрений стала лапа кота, которая была полосатая. По словам подсудимых, настоящий «кот-наркокурьер» имел четыре белых лапки. Также отличается у котов и нос.

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