Житель Киева обнаружил на балконе 120 летучих мышей
На балконе одной из жилых квартир Киева устроилась на зимовку колония летучих мышей, об этом сообщает Киевская группа спасения животных на своей официальной странице в Facebook.
Колония летучих мышей вида рыжая вечерница, состоящая из 120 особей, устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе киевской квартиры. Представители группы спасения заявили, что животные допустили ошибку в выборе места, так как на закрытом балконе слишком тепло для комфортного сна данного вида.
Добровольцы организации извлекли животных из балкона и отпустили их на поиски лучшего места для зимовки, одна из мышей была взята на лечение.
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