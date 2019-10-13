Число погибших при тайфуне в Японии увеличилось почти вдвое

Мощный тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни девяти человек, сообщает NHK.

Кроме того, в результате урагана пострадали 126 человек и еще 15 — числятся пропавшими без вести.

До этого сообщалось о пяти жертвах тайфуна, о 90 получивших травмы граждан и 11 пропавших.

Известно, что японские спасательные службы продолжают операции по спасению людей, пострадавших от тайфуна и вызванных им наводнений.

Тайфун пришел в Японию в субботу, 13 октября.

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