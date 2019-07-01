«Новшество Запада»: Кадыров о убийстве сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился убийству сотрудника МВД в Чечне и назвал этот случай «новшеством». Об этом он написал в телеграм-канале.

Кадыров заявил, что считает неизвестного, который напал и убил представителя Министерства внутренних дел, «террористом». Также он выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего.

«Если кто-то выбирает иной путь - путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими», — добавил Кадыров.

По мнению главы Чечни, человек мог совершить такой поступок из-за «новшества западных стран». Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, но у них ничего не выйдет, добавил Кадыров.

«Ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной», — заключил Кадыров.

Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском в регионе. Преступник подошел к полицейскому и нанес ему ножевое ранение. После этого он бросил в него гранату, но не успел скрыться. Его ликвидировали ответным огнем.