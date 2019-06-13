Выкопанная из детской песочницы ржавая винтовка выстрелила в пенсионера
В Светлогорском районе Белоруссии 68-летний мужчина решил выкопать для внуков песочницу на участке возле дома и откопал винтовку, сообщают местные СМИ.
Находка оказалась самозарядной винтовкой системы Токарева (СВТ-40), которую мужчина решил распилить бензорезом.
В этот момент произошел выстрел. Единственный патрон, находившийся в патроннике, попал мужчине в ногу.
Пенсионеру поставили диагноз: сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости, он находится в больнице.