Рынок пиротехники взорвался в Мексике

Мощный взрыв произошел 11 мая на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек. Об этом на своей странице в твиттере сообщил губернатор штата Мехико Альфредо Дель Масо.

По его словам, сотрудники экстренных служб штата оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва пороха.

«Я дал инструкции главе генерального секретариата штата Мехико об оказании поддержки пострадавшим», — написал Дель Масо.

В декабре 2016 года в результате сильного взрыва на том же пиротехническом рынке Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепеке погибли 27 человек.