Эксперты рассказали о самом дешевом борще в России

Самый дешевый борщ в России могут приготовить жители Пензы, а самый дорогой - сахалинцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Эксперты посчитали, сколько стоит в России тарелка борща домашнего приготовления и в предприятиях общепита.

«Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы. Тарелка борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны на Сахалине и в области стоит 45 рублей, в Пензе и области - 19,5 рублей. Тарелка борща со сметаной для жителя Москвы стоит 31,2 рубля, для жителя Санкт-Петербурга 25,3 рубля, в среднем по России - 25 рублей», — говорится в сообщении.

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Эксперты также отметили, что в российской столице в предприятиях общепита, включая столовые, тарелка борща в среднем стоит 84 рубля, в Петербурге - 68 рублей, а в среднем по России - 67 рублей. При этом самый дешевый борщ в заведениях общепита можно найти в Кировской области (40 рублей за порцию), а самый дорогой - в Калининградской области (92,5 рубля за порцию).