При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали люди

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на пожарную охрану города.

Уточняется, что взрыв произошел из-за возгорания грузовика с цистерной, в которой было 34 тыс. литров топлива.

Как отмечается, 70 пожарных пытались потушить огонь в течение двух часов. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в Окленде прогремел взрыв.

