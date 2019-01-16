В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

В Новгородской области в мужской ИК-7 у женщины, которая навещала осужденного мужа, родилась дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления ФСИН.

Как отмечается, роды у женщины начались в комнате длительных свиданий, где до прибытия «скорой» ей оказывали помощь сотрудники колонии и муж.

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«Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от руководства Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды в столь необычных условиях», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что женщина была примерно на седьмом-восьмом месяце беременности, поэтому рождение ребенка стало неожиданностью. Несмотря на ранние роды, женщина благополучно родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см, добавили в ФСИН.

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