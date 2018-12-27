В Керченском колледже возобновили занятия после стрельбы в октябре

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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что в корпусе Керченского политехнического колледжа, где в октябре произошла стрельба, возобновили занятия, передает РИА «Новости».

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

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«В большей части корпуса, который пострадал, начался процесс обучения», — сказал Бороздин.

Он уточнил, что ремонтные работы продолжаются в одной части первого этажа, где произошел взрыв.

«Там ремонтные работы завершаются. Осталось немного», — добавил Бороздин.

Ранее в ФСБ прокомментировали данные о розыске сообщницы напавшего на колледж в Керчи.