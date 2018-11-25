Огонь при пожаре в Балашихе перекинулся на второй ангар

Площадь возгорания при пожаре на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области увеличилась до 1200 квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

Отмечается, что огонь перекинулся на второй ангар.

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«В настоящее время горят два ангара со стройматериалами, площадь пожара достигла 1200 квадратных метров», — сообщил представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелся ангар.