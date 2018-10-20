Непризнанный Киевский патриархат расширил титул предстоятеля

Представители непризнанного Киевского патриархата сообщили об изменении титула своего предстоятеля Филарета, передает «112 Украина».

«В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула», — сообщили в КП.

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В соответствии с новым решением, к полному титулу предстоятеля было добавлено: «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит». Сокращенный титул будет иметь форму: «Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины».

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