В Кремле объяснили, почему на параде Победы не будет военной техники

В этом году военная техника не будет представлена на параде Победы в Москве из-за мер по минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, «киевский режим», который каждый день теряет земли на поле боя, «пустился в террористическую активность». В связи с этим были повышены меры безопасности, объяснил Песков.

«На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, почему парад Победы пройдет без военной техники.

При этом Песков добавил, что парад на Красной площади состоится, хоть и в усеченном формате.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет не только без колонны военной техники, но и без участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов.

Однако авиационная часть парада все-таки состоится. По информации оборонного ведомства, самолеты российских пилотажных авиагрупп пролетят над Красной площадью 9 мая. В завершение мероприятия штурмовики Су-25 раскрасят небо столицы в цвета российского флага.

