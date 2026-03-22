Додик собирается посетить парад Победы в Москве

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

«9 мая я буду на военном параде в Москве, а затем в конце месяца вернусь в Москву и Санкт-Петербург», — сказал он.

В прошлом году политик заявил, что не боится возможных санкций со стороны Евросоюза из-за его визита в Москву на празднование 80-летия Победы. Тогда он подчеркнул, что поездка в Россию на парад Победы включает встречу с одним из важнейших мировых лидеров, а личное приглашение президента РФ Владимира Путина на празднования в Москву является для него большой честью.

Кроме того, Додик указал на необходимость чтить даты, связанные с антифашистской борьбой в Европе в годы Второй мировой войны. По его мнению, это необходимо ради будущего континента.

Ранее Додик назвал Зеленского и его окружение оккупантами.

 
